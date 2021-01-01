Еврокомиссия предлагает в следующем бюджетном периоде расходы почти на 1,3 трлн евро

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду выступил с первоначальным планом многолетнего бюджета ЕС, сообщив, что по «разумным и ответственным расчетам» блоку в период с 2021 по 2027 год потребуется 1,279 трлн евро.

«Наши предложения привели к общей сумме в 1,279 трлн евро», - сказало Юнкер, обращаясь к депутатам Европарламента.

Эта сумма составляет лишь 1,1% от общего ВВП стран-членов ЕС.

Первоначальные предложения по долгосрочному бюджету предусмаривают также уменьшение финансирования из фондов ЕС в тех странах, где власть закона находится под угрозой.