В США разбился военный самолет «Геркулес»

По предварительным данным, на борту находились пять человек. Погибло не менее двоих членов экипажа, передает РИА «Новости».

Место ЧП оцеплено, здесь работают сотрудники экстренных служб.

Причины катастрофы пока неизвестны. Утверждается, что рухнувший лайнер является грузовым самолетом Национальной гвардии.

«Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент», - сказала журналистам представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о падении самолета.

В Сети появилась фотография с места ЧП. На снимке виден хвост самолета, лежащий рядом с шоссе. Над ним виднеется огонь и черный дым.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu— IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.