Баскские сепаратисты объявили о самороспуске

Баскская группировка ETA (ETA - Euskadi Ta Askatasuna - Страна басков и свобода) в среду, 2 мая, объявила о самороспуске. Об этом сообщает интернет-издание El Diarioсо ссылкой на официальное письмо представителей ETA.

В нем говорится, что организация "полностью расформировывает все свои структуры" и объявляет о завершении своих политических инициатив".

Леворадикальная организация ETA была создана в 1959 году. Ее члены боролись за независимость Страны басков, региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. Организацию басков обвиняют в гибели не менее 800 человек.

О прекращении боевых действий группировка объявила еще в 2011 году. Основной целью организации было провозглашено создание независимого государства басков на территории северной Испании и юго-западной Франции. В своей борьбе ЭТА прибегала к практике «революционного» террора, нападая на правительственные учреждения, полицейские участки и устраивая теракты.

О прекращении деятельности организации сообщалось не один раз. Так, ETA объявляла об отказе от насилия и в 1998 году, однако нарушила свое обещание всего год спустя. В марте 2006 года группировка объявила о «бессрочном прекращении огня», однако она прервала «перемирие» в декабре того же года, взорвав бомбу в мадридском аэропорту.

В апреле этого года ETA объявила, что в одностороннем порядке сдает всё имеющееся у нее оружие и взрывчатку, напоминает NEWSru Israel.