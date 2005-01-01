Безжалостно: в Колумбии в животы щенков зашили героин и отправили в США

Колумбийскому ветеринарному врачу в США выдвинуты обвинения в безжалостной схеме контрабанды наркотиков. Андрес Лопес Элорес обвиняется в иплантировании пакетиков с героином в животы щенков. Таким образом он 12 лет назад пытался переправить находящийся в жидкой форме наркотик через границу, сообщает агентство Reuters.

Во вторник в Нью-Йорке Элоресу выдвинули обвинения в связи с его планами ввозить в США героин и распространять его. Мужчине грозит пожизненное заключение.

38-летний Элорес свою вину отрицает. Адвокат ветеринара Митчелл Диннерштейн рассказал, что у его клиента «нет никакой реальной связи» с США, пишет «The New York Times».

Щенкам нескольких пород - главным образом, лабрадоров - разрезали животы и вшили упаковки с жидким героином. Собак отослали в США с надеждой, что их не будут сильно проверять.

В 2005 году в Колумбии были обнаружены десять щенков, которых использовали в качестве наркокурьеров. Однако часть животных операцию перенести не сумела, указывает Управление по борьбе с наркотиками США.

Элореса арестовали в Испании и выдали США.

«Когда он использовал свои навыки хирурга в безжалостной схеме контрабанды героина, вшивая наркотик в животы щенков, он нарушил клятву ветеринара предотвращать страдания животных», - заявил прокурор Ричард Донахью.