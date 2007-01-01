Российская плавучая АЭС или «ядерный Титаник»

В конце прошлой недели плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» покинула «дом» в Санкт-Петербурге. Станция будет отбуксирована к Мурманску, чтобы загрузиться ядерным топливом. Уже оттуда она направится в Арктику, чтобы согреть 100 000 людей города Певек (Чукотский автономный округ), а также обеспечить энергией завод по опреснению воды и нефтяные вышки. «Академик Ломоносов» вызывает серьёзные опасения у защитников окружающей среды, и в народе уже получил названия «Плавучий Чернобыль» и «Ядерный Титаник» сообщает американское издание «The Washington Post».

Строительство судна началось еще в 2007 году и, по разным сообщениям, обошлось в 232 миллиона долларов.

Ожидается, что станция будет пришвартована в порту Певека и заменит наземную атомную электростанцию на Чукотке, для того чтобы поставлять электроэнергию отдаленным поселениям и заводам. При этом защитники окружающей среды сочли проект плавучей АЭС опасным.