Индия: двое мужчин признались в убийстве латвийки Лиги Скромане

Два человека признались в убийстве латвийки Лиги Скромане. На данный момент они находятся под стражей полиции, сообщает индийское издание «Statesman».

Известно, что один из задержанных является сутенером, второй - его подручным. Полицейским они признались, что убили девушку во время попытки изнасилования. Под стражей они находятся уже неделю, и признались после многочисленных допросов.

Сестра погибшей Илзе Скромане в среду (2 мая) сообщила, что Лигу кремируют в четверг вечером, после чего урна с прахом будет доставлена в Латвию.

Ранее Русский TVNET сообщал, Лига Скромане пропала в Керале 14 марта. В Индию женщина, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой Илзе. 20 апреля на берегу реки в столице штата Керала Тируванантапyраме было найдено изуродованное тело женщины.

Вскрытие показало, что женщину душили несколько человек. Она была убита при попытке изнасилования. На теле были внешние повреждения, полученные, вероятно, во время борьбы. Факт сексуального насилия не может быть подтвержден, так как тело находилось в стадии разложения, заявили в полиции.