Стали известны подробности инаугурации Путина

Инаугурация президента Владимира Путина может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве. Об этом сообщил источник РИА «Новости», знакомый с организацией подготовки мероприятия.

Во время прошлых инаугураций Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны (ФСО). Однако, по словам источника, возможно, в этот раз от торжественного проезда кортежа по Москве к Кремлю будет решено отказаться.

Впрочем, окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден. Ранее источники СМИ говорили, что программу мероприятия планируется согласовать в ближайшее время.

Причины возможного отказа от проезда кортежа в день инаугурации источник агентства не уточнил.

Между тем ранее предполагалось, что глава государства приедет на свою инаугурацию на новом отечественном лимузине, созданном для него в рамках проекта «Кортеж».

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая. Глава государства прибудет в Кремль и произнесет текст присяги. После официального вступления в должность Путин отправит в отставку правительство и сформирует новый кабинет.



