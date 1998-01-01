Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР 2005 года

Сумма поданного в 2005 году искасоставляла в пересчете 17,5 млн долларов. К настоящему времени из-за процентов и издержек она выросла примерно до 46 млн долларов (сейчас швейцарский франк приблизительно равен доллару). Помимо Абрамовича в качестве ответчиков в иске упомянуты россиянин Евгений Швидлер, а также «Газпром нефть».

По версии ЕБРР, ответчики руководили компанией Runicom SA, которая была зарегистрирована в Швейцарии и являлась ведущим трейдером «Сибнефти», тогда контролируемой Абрамовичем, а затем перешедшей «Газпром нефти». Компания обанкротилась и не вернула банку ссуду, полученную от российского банка «СБС-Агро» Александра Смоленского, который был агентом ЕБРР в рамках программы поддержки малых предприятий России. В 1998 году «СБС-Агро» объявил о неплатежеспособности и был ликвидирован. С тех пор ЕБРР ведет борьбу за возвращение денег.

Представители Runicom ранее заявили, что кредит от ЕБРР был полностью погашен еще в 1998 году. В 2000 году ЕБРР подавал иск в отношении Runicon SA в Федеральный арбитражный суд Москвы, однако проиграл. В 2001 году суд удовлетворил повторный иск банка, однако Runicom объявили банкротом до начала выплат.