Минкультуры: закрытие конкретного канала не решит вопрос о кремлевской пропаганде

Закрытие конкретного канала не решит вопрос о влиянии кремлевской пропаганды, потому что она передается по разным каналам, заявила агентству ЛЕТА заместитель госсекретаря Министерства культуры по вопросам общественных дел, СМИ и интеграции Инита Павловича.

По ее словам, противостоять пропаганде и дезинформации России могут только сильные СМИ, основу которых составляют профессиональные и хорошо оплачиваемые журналисты. Также средством борьбы с дезинформацией мог бы стать кодекс этики журналиста.

Министерство культуры участвует в решении проблемы, оказывая поддержку в создании качественного местного контента. Например, поддержку получила серия статей в «Латвияс Авизе» «Демаскировано» и передача канала «TV3» «Теория лжи».

Павловича сказала, что с данной проблемой сталкиваются все страны ЕС, поэтому Минкульт работает над общей позицией и директивой ЕС об услугах аудиовизуальных СМИ. Этой директивой ЕС будет более строго ограничивать телепрограммы, распространяющие вражду или создающие угрозу безопасности государства. Латвия по введению контрмер является одним из лидеров в Европе, утверждает Павловича.

Депутаты комиссии Сейма по национальной безопасности в среду выразили недовольство тем, что Национальный совет электронных СМИ и Министерство культуры не подготовили предложения по защите информационного пространства.