В центре Москвы в туалете McDonalds нашли два трупа

На тот момент, когда мужчин обнаружили, они были мертвы уже несколько часов. Рядом с ними также нашли два шприца и флакон из-под кетонала.

В одном из ресторанов Макдоналдс в центре Москвы обнаружили тела двух неизвестных мужчин возрастом 30–35 лет. Инцидент произошёл 1 мая, сообщает Life.

Как выявило следствие, на момент обнаружения, мужчины были мертвы уже около двух-трёх часов.

На месте происшествия также были найдены два медицинских шприца и флакон из-под кетонала объёмом 100 миллилитров с жидкостью.