Иммигранток в Швеции научат заниматься сексом

Шведские власти профинансируют создание серии обучающих фильмов о сексе, физиологии и репродуктивных правах для иммигранток. Об этом сообщает The Local.

Ассоциация сексуального образования получит от правительства 3,7 миллиона крон (более 400 тысяч долларов) на производство обучающих материалов. Такое заявление сделала министр здравоохранения Швеции Анника Страндхалл (Annika Strandhäll).

«Как выяснилось, многие из новоприбывших женщин приезжают из стран с совершенно другими социальными нормами, законами и правилами», — сказала она. Страндхалл также подчеркнула, что этот проект позволит иммигранткам понять, как действует репродуктивное право в Швеции.

Ассоциация выпустит серию фильмов на разных языках, пишет издание. Кроме того, для переводчиков будут проводиться специализированные курсы по этой теме.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, под репродуктивным правом подразумевается право мужчин и женщин на получение информации и на доступ к безопасным, эффективным, недорогим способам регулирования рождаемости, в соответствии с их выбором, а также право на доступ к надлежащим службам здравоохранения, которые могут обеспечить для женщин безопасную беременность и роды, и создать для супружеских пар наилучшие возможности для того, чтобы иметь здорового ребенка.

Вплоть до 2015 года правительство Швеции положительно относилось к миграции. Однако после того, как волна беженцев докатилась до рубежей королевства, политика властей резко изменилась. Мигранты, которым отказали в убежище, лишились права на денежные выплаты и жилье. В результате более 12 тысяч человек, которым грозила депортация, стали нелегалами.