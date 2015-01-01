В Британии мужчина убил свою начальницу и написал ей на лбу «задира»

В Великобритании сотрудник университета зарезал свою начальницу, после чего написал у нее маркером на лбу слово «задира» (bully). Об этом сообщает The Guardian.

52-летний Дэвид Браунинг утверждал, что дружил со своей начальницей Джиллиан Хауэлл с 2015 года. Через год его потрясла смерть его отца, Браунинг утверждал, что он был «подавлен» и подвергался нападкам со стороны Хауэлл. Женщина рассказывала друзьям, что Браунинг болезненно реагировал на то, что она может оставить университет или завести молодого человека, и требовал уделять ему больше внимания.

На суде мужчина заявил, что в день убийства пришел к Хауэлл в гости и поужинал с ней. На следующий день женщину обнаружили мертвой, ей нанесли 15 ножевых ранений.

Браунинга приговорили к пожизненному заключению. Он может попросить об условно-досрочном освобождении не раньше, чем ему исполнится 70 лет.