Лидер оппозиции Армении снова выдвинут на пост премьера

Фракция «Елк» представила в общий отдел парламента Армении все документы, необходимые для выдвижения кандидатуры лидера оппозиции Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны на очередных выборах, которые пройдут в следующий вторник, 8 мая, передает News.am.

В Национальном собрании уже подтвердили факт выдвижения Пашиняна на пост премьер-министра и уточнили, что его кандидатура была поддержана более чем одной третью депутатов от общего числа народных избранников в однопалатном парламенте страны.

Накануне, после того, как Пашинян заручился поддержкой парламентских партий на предстоящих выборах премьер-министра, а правящая Республиканская партия Армении (РПА) пообещала не выдвигать своего кандидата, он призвал своих сторонников прекратить акции протеста.

Ранее, 2 мая, глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что правящая партия решила не выдвигать кандидата на предстоящих выборах премьер-министра, однако поддержит кандидата, представленного 1/3 депутатов. В свою очередь, глава фракции «Царукян» Гаик Царукян заявил о намерении поддержать «кандидата от народа».

1 мая парламент Армении не смог избрать главу оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать правящая Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

После голосования Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги. По его словам, РПА надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера начнутся столкновения. «Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии», - объявил тогда политик.