«Туман рассеивается»: Захарова обвинила правительство Мэй в «многочисленных обманах»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о трех случаях обмана со стороны правительства Терезы Мэй в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче. Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», - написала Захарова в своем Facebook.

«Второе вранье правительства Терезы Мэй относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны, опровергла российская сторона, в том числе приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных «национальных интересов», а также перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону», - заявила представитель МИД.

"Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной.

"Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок",

сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб", - отметила Захарова.

В четверг президент Чехии Милош Земан признал, что в его стране проводились исследования, для которых был произведен нервно-паралитический газ А230. Это вещество относится к семейству «Новичок». По его словам, вещество в незначительном количестве производилось в Чехии и было уничтожено после проведенных тестов.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Как заявила Тереза Мэй, яд «Новичок» разрабатывался в России. На этом основании Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту.