В Лос-Анджелесе продали с молотка голого Трампа

Аукционный дом Julien's Auctions продал на торгах в Лос-Анджелесе статую голого американского президента Дональда Трампа за $28 тыс. Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что статую политика в полный рост купил ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс, который собирается разместить ее в своем музее в Лас-Вегасе, где представлены связанные с паранормальными явлениями экспонаты.

Ранее сообщалось, что Disney установила в своем парке развлечений в штате Флорида роботизированную говорящую фигуру президента США Дональда Трампа.

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