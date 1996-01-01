Нобелевский комитет объявил, что не будет в 2018 году вручать премию по литературе

Шведская академия приняла решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в этом году. В 2019-м будут объявлены сразу два нобелевских лауреата. Об этом говорится в пресс-релизе академии.

Нобелевский фонд поддержал инициативу академии и принял решение отложить на год вручение премии, говорится на сайте Нобелевского комитета. Отмечается, что на процесс вручения премий в других областях в 2018 году решение не повлияет.

Нобелевская премия по литературе не присуждалась в 1914-м, 1935-м, 1940-м, 1941-м, 1942-м и 1943-м годах.

Решение этого года было принято из-за уменьшения числа членов Шведской академии и снижения уровня доверия общественности к организации, отмечается в сообщении учреждения. Работа над выбором лауреата будет продолжена. Академии необходимо время, чтобы восстановить полное доверие в мире к ее решениям и привлечь большее количество активных членов, указано в пресс-релизе.

Недавно в Шведской академии разразился громкий скандал. В середине апреля

академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений известного деятеля культуры в сексуальных домогательствах со стороны 18 женщин.

Речь идет о Жан-Клоде Арно, муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

Кроме того, как выяснилось, некоторые академики нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. Так, стало известно, что из Шведской академии в разные годы досрочно «утекли» имена семи будущих писателей-лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Гарольда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). В утечках также обвиняли Жан-Клода Арно.

После появления данных расследования сразу трое литераторов - Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд - объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус, поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс. Как сообщает ТАСС, в минувшую субботу о намерении покинуть учреждение заявила писатель и переводчик Сара Стридсберг.

Согласно опросам общественного мнения, 62% жителей Швеции считают, что скандалы в академии подорвали доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. 29% из них считают, что следует сменить всех членов академии.

В среду, 3 мая, король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией по вопросу изменения ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию. Соответствующие изменения внесены в документ.

Академия также теперь получила возможность принять решение о том, чтобы ее член, не принимавший активного участия в работе учреждения в течение двух лет, считался ушедшим в отставку.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов - до сих пор пожизненно. Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов.

В настоящее время после скандала в Академии осталось 11 литераторов. Таким образом, авторитетность выбора нобелевского лауреата столь маленьким числом голосов может показаться спорной.

В прошлом году Нобелевская премия по литературе была присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Русские и советские литераторы удостаивались высшей литературной награды пять раз. Иван Бунин получил премию в 1933 году, Борис Пастернак был удостоен награды в 1958-м. Михаил Шолохов стал нобелевским лауреатом в 1965 году, Александр Солженицын - в 1970-м. Иосиф Бродский получил награду в 1987 году.