Харассмент в Литве: бывший глава театра осужден за домогательства к актрисе

Суд признал виновным в сексуальных домогательства бывшего главу панявежского Театра им. Й. Мильтиниса Линаса Зайкаускас и назначил ему наказание в виде 44 суток ареста.

Купишский суд в пятницу указал осужденному отбывать наказание в выходные дни, сообщила BNS пресс-секретарь суда Ирма Гритенене.

Пострадавшей актрисе Эрике Рачките присуждено 3 тыс. евро компенсации нематериального ущерба и еще 100 евро возмещения материального ущерба.

«Бывший руководитель театра вину отрицал, заявляя, что пострадавшая его говорила, навела клевету, однако суд, рассмотрев дело, эту версию отклонил и признал его виновным», - сообщила И. Гритенене.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в судах высшей инстанции.

Девушка утверждает, что руководитель драмтеатра не раз упоминал, что после премьеры спектакля «Девичья мечта», режиссером которого был Л. Зайкаускас, актриса должна с ним «переспать» в благодарность за репетиции.

Л. Зайкаускас утверждал, что только через половые отношения с ним она может стать звездой, а в противном случае вынуждена будет остаться без работы. Он также дважды насильно ее поцеловал.