Литва стала первой страной, называющей Грузию ее исконным именем - Сакартвело

«В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение: с этого времени по-литовски это Сакартвело», - написал по-английски в Twitter глава литовского МИДа Линас Линкявичус. «Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!» - продолжил он твит уже на грузинском языке.

«Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни. Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы», - прокомментировала событие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе «Первому каналу» грузинского телевидения.

По ее словам, посольство Грузии в Литве осуществит соответствующие изменения, будут изменены надписи на здании посольства Грузии в Вильнюсе, а также почетном консульстве и в сквере тбилисского посольства Вильнюса.

Внутреннее название Грузии (Сакартвело) восходит к названию Картли - одной из основных историко-географических областей Грузии, колыбели ее государственности. Европейское название Грузии - Georgia, - по основной версии ученых, происходит от имени святого Георгия, популярного в этих краях, а также в связи с тем, что Святой Георгий является покровителем Грузии.

Устоявшееся в русском и некоторых других языках название Грузия происходит от «Гурджан», «Гурзан» из арабо-персидских, сирийских и других источников. Считается, что эти названия происходят от арабо-персидского «гурдж» («гурджистан» - «страна волков»), восходящему к персидскому «горг» - «волк».

26 мая 1918 года в результате распада Закавказской Федерации Грузинская Демократическая Республика стала независимым государством. В 1921 году власть в стране перешла в руки грузинских большевиков, независимость Грузии была восстановлена лишь в 1991 году.