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СМИ выяснили секрет ботинок Ким Чен Ына - так лидер КНДР увеличивает себе рост

Korrespondent.net
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Ким Чен Ын (слева) и Мун Чжэ Ин | Фото: STR / KCNA VIA KNS

Сотрудники нескольких южнокорейских СМИ исследовали фотографии Ким Чен Ына и привлекли для анализа специалистов. Они установили, что с помощью обуви лидер КНДР увеличивает себе рост.

В Южной Корее специалисты подробно изучили внешний вид Ким Чен Ына, который побывал на корейском саммите 27 апреля, и обратили внимание на странность его обуви. Предполагается, что с ее помощью он скрывает свой реальный рост, сообщает The Washington Post.

В Южной Корее давно ходил слух, что зарубежный лидер скрывает свои реальные характеристики. По мнению экспертов, Ким Чен Ын действительно носил на встрече специальные стельки, о чем говорит неестественно высокий наклон в передней части его ботинок.

Таким образом, реальный рост президента составил 162,5 сантиметра - на 8 сантиметров меньше предполагаемого.

Сотрудники The Washington Post отметили, что все предыдущие опубликованные снимки северокорейского лидера были отредактированы его помощниками.

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