В США на дорогу высыпались полмиллиона долларов

В США вблизи Индианаполиса в штате Индиана из инкассаторского автомобиля во время движения выпало более полумиллиона долларов наличности. Об этом сначала сообщили очевидцы в соцсетях, а вскоре полиция штата обнародовала официальное объяснение инцидента.

Указано, что сумма наличности, которая высыпалась из машины, составляет около $600 тысяч.

Как пояснили правоохранители, во время движения автомобиля у него открылась дверь, и на дорогу выпали мешки с деньгами. При этом при падении некоторые мешки разорвались, и по шоссе разлетелись банкноты тысяч долларов.

Отмечается, что деньги на дороге привлекли внимание участников движения. Многие из водителей остановили свое авто и начали собирать разбросанные купюры. Сообщается, что некоторые подбирали и уцелевшие мешки.

Однако, полицейские, прибывшие на место, заставили людей вернуть деньги. Полиция объяснила, что все, кто собирал деньги после аварии инкассаторской машины, будут обвинены в краже и призвала вернуть наличные.