Смерть Лиги Скромане в Индии: убийцам нравился дикий секс

Двое мужчин, задержанных в Индии за убийство гражданки Латвии Лиги Скромане, и ранее совершали сексуальные преступления, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на газету «The Times of India».

28-летний Умеш - главный обвиняемый - отдавал предпочтение сексу с мужчинами, а фетишем 24-летнего обвиняемого Удаяна были белые иностранки.

Оба молодых человека работали на предприятии по доставке питания в столице штата Керала Тируванантапyраме, а когда не было заказов, пытались подработать в качестве нелегальных гидов. Их задержание было зарегистрировано в полиции в четверг.

Умеш и Удаян обвиняются в уничтожении доказательств, убийстве, отравлении, незаконном заточении, похищении и изнасиловании.

«Место, где было найдено тело женщины, было привычной «игровой площадкой» Умеша», - заявил полицейский, принимавший участие в расследовании.

Умеш для сексуальных отношений водил на это место мужчин. Против него было заведено 13 уголовных дел, в том числе шесть - за незаконное сексуальное нападение и одно за попытку убийства.

«Он был в отношениях с шести женщинами в этом районе», - заявил полицейский, добавив, что жертвы Умеша свидетельствовали против него.

Удаян отдавал предпочтение приманиваю встреченных на работе гида иностранок сигаретами с марихуаной. Он даже рассматривал возможность согласиться на награду, которую полиция обещала тому, кто даст информацию о местонахождении пропавшей девушки, и использовать ее для постройки дома. «Он отказался от этой идеи, боясь, что будет пойман», - сказал полицейский.

Скромане вместе с обоими обвиняемыми в этом районе видело много людей. Сначала они молчали, но начали говорить об этом полиции после обнаружения трупа.

В пятницу полиция сообщила СМИ, что гражданка Латвии была отравлена, изнасилована и убита. Обвиняемые встретили Скромане, когда 14 марта она приехала на курорт Ковалам из центра аюрведы в деревне Потченкод. В тот же самый день она была изнасилована и убита.

Обвиняемые предложили Скромане сигарету с марихуаной и увели ее в мангровый лес, где изнасиловали и задушили.

«Обвиняемые пытались выставить все как самоубийство. Однако наши начальники доказали, что это неправда», - говорится в заявлении полиции.

Генеральный инспектор Тируванантапурама Манодж Абрахам признал, что поиск доказательств был тяжелым, так как труп женщины нашли более чем через 30 дней после смерти. «Однако мы сумели собрать на месте событий важные доказательства, которые помогли нам восстановить ход событий и идентифицировать виновных», - сказал Абрахам.

Начальник полиции штата сообщил, что всем участвующим в следствии полицейским присужден почетный жетон за выдающуюся работу.

Ранее газета «The New Indian Express» сообщала, что учреждения штата кремировали останки Скромане, несмотря на то, что незадолго до этого комиссия по правам человека штата издала распоряжение, что ее нужно похоронить, так как она являлась христианкой. Кроме того, для поисков новых доказательств может потребоваться повторная аутопсия, так как не были выяснены все факты, относящиеся к смерти Скромане.

В Индию Лига Скромане, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой. Без ведома сестры Лига покинула центр, и почти в течение месяца о ее судьбе ничего не было известно.