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В России будут освящать георгиевские ленточки

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: COVI/Scanpix

В Элисте (столица Калмыкии, Российская Федерация) 6 мая будут освящать георгиевские ленточки, сообщает Московский комсомолец.

«В это воскресенье, 6 мая, состоятся праздничные мероприятия в честь святого великомученика Георгия Победоносца. В этот день в 13.30, как сообщает Элистинская и Калмыцкая епархия, проведут молебен и освящение георгиевских лент», - пишет издание.

В мероприятии, по информации издания, запланировано участие школьников средних школ.

Накануне школьники уже участвовали в митинге, куда «принесли портреты своих предков и отдали дань уважения ветеранам и участникам войны, а также всем, кто погиб, отдавая жизнь за Великую Родину».

Напомним, в России к 9 мая появились в продаже тапочки с портретами солдат Победы. А в Крыму к празднику всех продавщиц нарядят в пилотки цвета хаки.

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