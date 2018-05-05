По всей России проходят акции сторонников Навального «Он нам не царь»

5 мая в разных городах страны проходит акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь» - митинги и шествия. Акция проходит за два дня до инаугурации президента, назначенной на 7 мая. Навальный призвал выйти на улицу против неравенства, а также в защиту свободного интернета. Различные акции намечены в сотне городов, причем согласовали их далеко не везде. Так, в проведении митингов отказали власти Москвы и Петербурга. Утром митинги и шествия прошли в городах на востоке страны. Регулярно приходят сообщения о задержании активистов штаба Навального, в паре случаев задерживали и участников митингов.

YouTube-канал «Навальный LIVE» организовал длительную онлайн-трансляцию происходящего. Митинги и шествия на 9 утра по Москве уже прошли во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. О задержаниях в этих городах не сообщалось.

Из Красноярска сообщили о задержании координатора местного штаба Яны Герасимовой. Сама она в Twitter уточнила, что ей вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП - нарушение правил проведения массовой акции.

«Навальный LIVE» сообщает о задержании участников несогласованной акции в гайд-парке в Барнауле. Там задержали 10-15 человек.

К этому моменту, по подсчётам "Эха Москвы", разгон участников акций происходил в 7 городах, всего задержано около 120 человек.— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) May 5, 2018

В Красноярске задержали ряд участников протестного шествия.

В Кемерово задержали координатора местного штаба политика.

В мэрии Новосибирска организаторов митинга обвинили в нарушениях. Лозунги не соответствовали официальной теме - за свободу распространения информации. Уполномоченный представитель администрации Сергей Полянский заявил«Интерфаксу»: «Организаторы допустили нарушения: люди в масках, а организаторы не принимали меры, чтобы их снимать, антиправительственные лозунги и транспаранты также не соответствуют заявленным целям. Мы организатора (митинга) дважды предупреждали, он мер не принял, поэтому будет оформлен административный протокол».

В Москве с утра начинаются приготовления к «прогулке» по Тверской улице: силовиков свозят в центр города автобусами.