Парижская демонстрация против политики Макрона собрала 40 тысяч человек

Критики реформ, предложенных президентом Франции, полагают, что они выгодны компаниям и людям с высокими доходами. Протестующие обвинили Макрона в «социальном перевороте» и призвали к проведению конституционной реформы, передает DW.

Согласно информации организатора манифестации - левого политического движения «Неподчинившаяся Франция» - число участников митинга в четыре раза больше озвученной префектурой цифры - 160 тыс. человек.

Акция протеста в Париже приурочена к первой годовщине пребывания французского лидера у власти и проходит под лозунгом «Устроим праздник Макрону», передает ТАСС.

В целом манифестация проходит спокойно. Манифестанты, многие из которых пришли на митинг с семьями, организованными колоннами идут по улицам города. В руках они держат плакаты, гласящие - «Нет» - президенту богатых», «Все едины», «Нет» - социальному перевороту», «Альтернатива существует».

За порядком в городе следят около 2 тыс. полицейских и жандармов. Единственный инцидент - задержание четырех человек, имевших при себе самодельное оружие, нож и баллончик с краской.

Акции протеста проходят в субботу практически во всех крупных городах Франции - в частности в Тулузе, Бордо, Страсбурге, Рене. Накануне митинг состоялся в Ницце. По словам организаторов, это лишь первый шаг в серии протестных акций, запланированных во Франции на ближайшие месяцы.