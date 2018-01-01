На акциях «Он нам не царь» задержали больше тысячи человек, половину - в Москве

На организованных сторонниками Алексея Навального акциях «Он нам не царь» по всей России задержали более тысячи человек, сообщает сайт «ОВД-Инфо». Явный лидер - Москва, где участников задерживали жестко и планомерно. Впрочем, около 17:00 полиция стала активно действовать и в Питере.

Сайт мониторинга политических задержаний «ОВД-Инфо» приводит такую статистику по задержанным на 17 часов: 475 человек в Москве, 164 в Челябинске, 75 в Якутске, 63 в Тольятти, 53 в Петербурге, 49 в Краснодаре, 35 в Красноярске, 26 в Новокузнецке.

Помимо этого есть задержанные в Калуге, Новокузнецке, Самаре, Барнауле, Пензе, Благовещенске, Кургане, Твери, Воронеже, Кемерово, Екатеринбурге и Томске.

Кроме того, в Москве среди задержанных в одном из отделов ОВД оказался енот.

Позже муниципальный депутат Дмитрий Третьяков сообщил, что парня с енотом отпустили из ОВД. И он укатил на одноколесном велосипеде.

Активист Арсений Веснин из Петербурга передает, что полиция активно забирает «гуляющих» у Зимнего дворца.

В Петербурге среди задержанных несколько журналистов, например, корреспондент«Дождя» Михаил Надь и корреспондент «Фонтанки.ру» Татьяна Ципуштанова.

В Москве наиболее активно и жестко протестующих задерживали на Пушкинской площади, а также на Страстном бульваре, где люди на некоторое время перекрыли проезжую часть. Алексей Навальный успел дойти до Пушкинской и поблагодарить тех, кто пришел, после чего его скрутили и отнесли в автозак.

Муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что Навального ведут в ОВД Краносельское - района, собрание которого он возглавляет.