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Фото: в Финляндии обнаружилось озеро в форме Дональда Трампа

prognoz.ee
Фото: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

В Финляндии есть озеро, очертания которого напоминают силуэт президента США Дональда Трампа.

Сходство заметил финн Антти Каллио, когда рассматривал карту своего родного региона Кайяани, пишет Yle. Береговая линия тут же вызвала у него смутные ассоциации. Более внимательное рассмотрение превратило синее пятно в профиль Трампа, передает Fontanka.

FOTO: Скриншот Google Maps

«Сперва я смотрел на это озерцо на обычной карте, и поначалу не увидел ничего необычного, однако как только я переключился на спутниковые снимки, то сразу же обнаружил знакомую личность», – шутит Каллио.

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