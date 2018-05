В Шотландии прошел самый масштабный марш за независимость

Организатором шествия выступило объединение All Under One Banner («Все под одним знаменем»), активисты которого выступают за выход Шотландии из состава Соединенного Королевства. По оценке его представителей, в марше должны были принять участие более 40 тыс. человек. В прошлом году на аналогичную акцию в Глазго пришли более 20 тыс. человек, напоминает ТАСС.

Шествие было мирным. Участники, в том числе семьи с детьми, шли за транспарантом с надписью «Независимость сейчас». Помимо традиционных шотландских знамен, некоторые активисты принесли с собой также флаги Каталонии, чтобы выразить солидарность со стремлением испанского региона обрести независимость от Мадрида.

В марте 2017 года первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости региона в период между осенью 2018 и весной 2019 года, то есть перед выходом Великобритании из Евросоюза. Она смогла заручиться поддержкой парламента Шотландии по этому вопросу. Однако серьезные коррективы в планы главы ШНП внесли результаты состоявшихся в Великобритании в июне того же года досрочных всеобщих парламентских выборов. По их итогам ШНП потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин британского парламента.

Этот результат аналитики напрямую увязали с активной агитацией Стерджен за повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Позднее она отметила, что сейчас не время проводить референдум о независимости, призвав дождаться результатов условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Сторонники независимости оказались в меньшинстве, набрав 45%.