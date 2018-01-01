Евросоюз осудил реакцию российских властей на акции протеста 5 мая

Евросоюз осуждает реакцию российских властей на акции протеста, состоявшиеся в десятках российских городов под лозунгом «За право быть гражданином» . С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в субботу, 5 мая.

Представители EEAS указали на необходимость защиты фундаментальных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В частности, подчеркивается в документе, задержание журналистов несет угрозу свободе СМИ. Кроме того, задержания демонстрантов и применение насилия угрожают свободе выражения собственного мнения и свободе собраний, отмечается в заявлении.

Ряд субботних акций не были согласованы, однако это не оправдывает жестокость полиции и массовые задержания, отмечают в службе внешнеполитической деятельности Евросоюза. ЕС ожидает от российских властей соблюдения международных обязательств, принятых РФ.

Акции сторонников Алексея Навального под лозунгом «За право быть гражданином» прошли примерно в 100 городах России. К вечеру 5 мая в ходе акций были задержаны более 1600 человек.