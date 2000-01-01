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В России вновь загорелся торговый центр. Площадь пожара составляла более 2000 кв. метров

Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Поздно вечером в субботу в городе Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) загорелся крупный торговый центр «Семья», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. По данным экстренных служб, площадь возгорания составляла около 2200 квадратных метров.

«В 23:00 (21:00 по латвискому) поступила информация на пульт пожарной охраны о возгорании в ТЦ «Семья», на данный момент проводится тушение пожара. Пожарные подразделения прибыли на место возгорания в кратчайшие сроки», - сообщили в МЧС. Когда вспыхнуло пламя, торговый центр уже был закрыт, посетителей в нем не находилось, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В торговом центре находился только один сторож, он успел эвакуироваться.

Спустя два часа после начала крупного пожара в МЧС сообщили, что пожарным удалось локализовать огонь. На месте, впрочем, продолжали работать 51 человек личного состава и 17 единиц техники. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.

Примерно в 4:00 по местному времени (около 2:00 по латвийскому) экстренные службы объявили о том, что пожар потушен. Пострадавших нет.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ передает, что практически одновременно с пожаром в ТЦ «Семья» возгорание произошло в другом торговом центре на территории Ноябрьска. Агентство сообщает, что оба здания могут принадлежать одному предпринимателю.

Позднее информацию о втором возгорании подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Пожар вспыхнул на первом этаже ТЦ «Таурус», но пламя удалось оперативно ликвидировать.


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