В России вновь загорелся торговый центр. Площадь пожара составляла более 2000 кв. метров

Поздно вечером в субботу в городе Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) загорелся крупный торговый центр «Семья», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. По данным экстренных служб, площадь возгорания составляла около 2200 квадратных метров.

«В 23:00 (21:00 по латвискому) поступила информация на пульт пожарной охраны о возгорании в ТЦ «Семья», на данный момент проводится тушение пожара. Пожарные подразделения прибыли на место возгорания в кратчайшие сроки», - сообщили в МЧС. Когда вспыхнуло пламя, торговый центр уже был закрыт, посетителей в нем не находилось, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В торговом центре находился только один сторож, он успел эвакуироваться.

Спустя два часа после начала крупного пожара в МЧС сообщили, что пожарным удалось локализовать огонь. На месте, впрочем, продолжали работать 51 человек личного состава и 17 единиц техники. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.

Примерно в 4:00 по местному времени (около 2:00 по латвийскому) экстренные службы объявили о том, что пожар потушен. Пострадавших нет.

На Ямале загорелись два торговых центра.

В TЦ «Семья» (Ноябрьске, ЯНАО) произошел пожар, площадь 2,2 тыс. кв. м. Одновременно с «Семьей» на территории Ноябрьска загорелся другой торговый центр. pic.twitter.com/uz87ZDssIC— Голый Патриот (@GolyDovolen) 5 мая 2018 г.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ передает, что практически одновременно с пожаром в ТЦ «Семья» возгорание произошло в другом торговом центре на территории Ноябрьска. Агентство сообщает, что оба здания могут принадлежать одному предпринимателю.

Позднее информацию о втором возгорании подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Пожар вспыхнул на первом этаже ТЦ «Таурус», но пламя удалось оперативно ликвидировать.





