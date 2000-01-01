Обратная сторона города-мечты: жизнь бездомных Лос-Анджелеса

Голливудская улица славы, киностудии, яркая ночная жизнь и шанс встретить на улице кого-нибудь из знаменитостей - это то, что мы обычно думаем о мегаполисе шоу-бизнеса США Лос-Анджелесе. Но в городе также есть вторая, менее хорошо представленная сторона: бездомные районы, где беднейшие жители города обитают в палатках, машинах и заброшенных зданиях прямо, сообщает Reuters.

Согласно данным, около четверти всех бездомных Америки живут в Калифорнии, но усилия правительства штата по борьбе с этой проблемой ни к чему не приводят. Например, для решения ситуации в 2016 году был создан специальный совет, который должен предоставить план действий к апрелю следующего года.

За последние 6 лет число бездомных на улицах Лос-Анджелеса увеличилось на 75%, и главной причиной стала поднимающаяся цена на недвижимость.

Примерно три четверти из 55 000 бездомных Лос-Анджелеса обречены - они живут в автомобилях, заброшенных зданиях или на улице. Для сравнения, в Нью-Йорке насчитывается 76 000 бездомных, но только двадцатая часть обитает на улице; Остальным крышу над головой обеспечивает приют.

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В «Skidrow», районе с самой печальной репутацией, около 2000 бездомных людей имеют всего девять общественных туалетов. У большинства из них нет таких вещей, как полотенца и мыла. Из-за антисанитарии и наркотиков здесь быстро распространяются болезни. Здесь также живут бывшие преступники и психически больные, которые не получают необходимой помощи.

Район бездомных находится рядом с недавно построенными высокими зданиями и дорогими ресторанам. В течение последнего десятилетия в этом месте произошел большой экономический бум, что привело к росту цен на жилье до уровня, который не по карману многим людям. В то время как цены на аренду быстро растут, средний уровень дохода снижается, и многие люди вынуждены оставаться на улице.