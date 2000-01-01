В Тунисе впервые за семь лет проходят местные выборы

Выборы в местные органы власти в Тунисе переносились четырежды с тех пор, как в 2011 году в ходе «арабской весны» был свергнут президент страны Зин аль-Абидин Бен Али.

В Тунисе в воскресенье, 6 мая, проходят первые за последние 7 лет местные выборы. В органы власти баллотируются свыше 57 тысяч кандидатов, включенные в общей сложности более чем в 2000 списков. Многие из политиков выдвинули свои кандидатуры впервые, при этом около 49% кандидатов - женщины.

Для обеспечения безопасности задействованы около 60 тысяч полицейских и солдат. Накануне президент Туниса Бежи Каид ас-Себси в обращении к согражданам назвал день голосования историческим и призвал их прийти на избирательные участки.

С тех пор, как в 2011 году в Тунисе был свергнут глава государства Зин аль-Абидин Бен Али, в стране проходили только парламентские и президентские выборы. Коммунальные выборы четырежды переносили из-за проблем с логистикой и политических противоречий.

Свержение Бен Али произошло в ходе «арабской весны» -- волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.