Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к диалогу с Россией, чтобы избежать ее изоляции. Президент России Владимира Путина он назвал сильным лидером, который «мечтает восстановить величие страны». Макрон заявил, что хотел бы стратегического диалога и конструктивных отношений с Путиным, «но без наивности». Об этом он рассказал в интервью Journal du Dimanche.

«Нам нужны культурные, научные, геополитические связи с Россией для преодоления международных кризисов, которые затрагивают нас всех», - призвал президент Франции. (Цитата по РБК.)

Макрон считает, что понимает Путина. «Владимир Путин мечтает восстановить величие России. На него повлияло унижение, порожденное событиями вокруг падения берлинской Стены и развала СССР... Я могу это понять. Но для меня Россия - это Европа, даже если в России почти никогда не знали демократии, в которой мы живем».

Французский лидер пояснил, что намерен «состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой», передает РИА «Новости».

При этом Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны. «Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима», - подчеркнул президент Франции.

В апреле Макрон подтвердил, что до конца весны приедет в Россию. Тогда он упирал на важность диалога в связи с урегулированием в Сирии.

Отношения России со странами Запада скатались в кризис на фоне санкций в связи с присоединением Крыма и военным конфликтом на востоке Украины, а в последнее время - на фоне обвинений в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии в британском Солсбери.



