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Шесть человек пострадали из-за наводнения в Анкаре

Русский TVNET
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Сильный ливень вызвал наводнение в районе Анкары Мамак, шесть человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра турецкой столицы Мустафа Туна.

Как ранее сообщил телеканал NTV, ливень в Анкаре парализовал движение в нескольких районах, наиболее сильно пострадал район Мамак. Несколько улиц были затоплены потоками воды, которые сносили машины. Затопленными оказались также нижние этажи зданий.

«Из-за наводнения пострадали шесть человек, жертв нет», — сказал Туна журналистам. Он добавил, что метеорологи ожидают продолжения сильных осадков.




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