Жираф убил оператора во время съемок фильма о дикой природе

В ЮАР оператор и режиссер Карлос Карвальо компании CallaCrew скончался после удара жирафа, которого он пытался снять крупным планом. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель компании CallaCrew отметил, что у Карвальо «произошла фатальная схватка с жирафом во время съемок».

Также сообщается, что оператора убил жираф по кличке Джеральд. Инцидент произошел, когда Карвальо находился под жирафом — животное наклонилось, чтобы посмотреть на мужчину и ударило его головой. Оператора доставили в больницу Йоханнесбурге, однако от полученных травм он скончался.

Жираф живет на ферме Glen Afric Country Lodge в ЮАР, на сайте которой отмечается, что «посетители могут посмотреть вблизи на многих обитателей дикой природы».