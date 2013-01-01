Новый российский суперавианосец «Шторм» напугал западные СМИ

По мнению западных СМИ, перспективный авианесущий крейсер проекта «Шторм» ВМФ РФ позволит России завладеть стратегическим преимуществом практически во всех важных районах - в Арктике, акватории Средиземного моря и в Юго-Восточной Азии.

Как пишет «Газета.ru», постоянное присутствие такого корабля в Средиземном море способно ограничить господство НАТО, а возможности «Шторма» по несению службы в экстремальных условиях Арктики обеспечило бы ВМФ РФ контроль над регионом. Также могут заметно усилиться позиции страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впервые проект авианосца с атомной энергетической установкой, на борту которого можно будет разместить до 90 летательных аппаратов, был представлен еще в 2013 году. О новом корабле известно также, что его палуба будет иметь два трамплина и четыре электромагнитных катапульты, а также оборудована аэрофинишером.

Заложить строительство авианосца власти планируют к 2025 году.

На текущий момент ВМФ РФ обладает единственным авианосцем - тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов», который поступил на вооружение еще в начале 1991 года.