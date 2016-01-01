В Лондоне после кислотной атаки госпитализированы несколько человек

Три человека пострадали в ночь с 5 на 6 мая в британской столице в результате атаки с использованием кислоты, сообщает Mirror. Нападавшего разыскивают.

Инцидент произошел в районе Далстон на востоке Лондона. В результате нападения в больницу были доставлены трое молодых людей в возрасте 17, 22 и 27 лет. Состояние пострадавших не уточняется, отмечает ТАСС.

Место, где было совершено нападение, находится менее чем в двух километрах от ночного клуба Mangle E8, в котором в апреле прошлого года 25-летний Артур Коллинз распылил кислоту на посетителей заведения. Тогда пострадали 22 человека, в том числе 16 получили серьезные ожоги лица и глаз. Коллинз был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

В прошлом году в Лондоне резко возросло количество нападений с применением кислоты. В 2016 году в одной лишь столице Великобритании было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием этой субстанции. Это примерно в два раза больше, чем в среднем на протяжении последних шести лет.

Большинство подобных преступлений, в результате которых жертва получает тяжелые ожоги, происходит в окраинных районах города, но иногда людей атакуют и в популярных туристических зонах.





