Гости свадьбы в Бразилии засняли падение вертолета с невестой

Вертолет с невестой, которая направлялась на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает Globo. ЧП произошло при посадке, никто не погиб.

Вертолет развернулся в воздухе и упал на землю при посадке. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся.

Троих пострадавших госпитализировали, передает РИА «Новости».

Несмотря на инцидент, свадьбу решили не отменять. Невесту доставили на торжество наземным транспортом.