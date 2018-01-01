В Словакии выпустят купюру €0 и будут продавать за €2

Исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан заявил, что ко дню победы над фашизмом в Словакии планируется выпустить сувенирную евробанкноту номиналом €0 тиражом в пять тысяч экземпляров, которую можно будет приобрести за €2, передает РИА «Новости».

«В продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая, когда во всех странах Европы празднуется Победа над фашизмом. Все желающие могут приобрести ее за €2 через специальный банкомат, размещенный на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица. Половина тиража уже зарезервирована зарубежными коллекционерами», — сказал Клайбан.

На банкноте будет нанесено изображение памятника Словацкого национального восстания и чехословацкого танка довоенного производства LT-38. Купюра будет изготовлена из тех же материалов, что и стандартные евробанкноты и будет содержать все необходимые защитные элементы, однако не будет использоваться для финансовых операций.