В США автомобиль протаранил фасад ресторана на глазах у мэра

Автомобиль врезался в фасад ресторана Enzo's в населенном пункте Мамаронек в штате Нью-Йорк (США). Несколько человек получили травмы, трех доставили в больницу в критическом состоянии, сообщает издание Mamaroneck Daily Voice.

Инцидент произошел около восьми часов вечера по местному времени. Прибывшие на место происшествия медики оказывают помощь пострадавшим. Полиция выясняет обстоятельство случившегося.

Tough to tell but a car drove through the floor-to-ceiling windows of Enzo’s Restaurant on Mamaroneck Ave in Mamaroneck. The vehicle is inside the building. At least 3 people left the scene on stretchers. I couldn’t tell what condition they were in. pic.twitter.com/9hYr7xuZhQ— Jennifer X. Williams (@JenXperience) May 7, 2018

Как передает New York Daily News, во время инцидента рядом на улице обедал мэр Мамаронека. Градоначальник заявил, что был поражен событием. «Машина просто проделала зияющую дыру в том месте, где была пара французских дверей (панорамные стеклянные двери)», — сказал он.

Личность водителя и причины аварии пока не установлены.