Минобороны России опубликовало видео испытаний боевой машины «Терминатор»

Министерство обороны РФ выложило в Facebook ролик, в котором продемонстрированы возможности новейших российских систем вооружения, которые впервые примут участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Речь идет о боевой машине поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». На видео показано, как «Терминатор» преодолевает различные препятствия и водные преграды, а также стреляет по мишеням.

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, отмечается в сообщении.

В состав вооружения «Терминатора» входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Ранее сообщалось, что по Красной площади в этом году на параде в честь Дня Победы проедут до семи боевых машин «Терминатор».

Прошлым летом машины «Терминатор» проходили боевые испытания во время военной операции России в Сирии. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что «Терминатор» после успешного применения в Сирии повысил свой экспортный потенциал. В Минобороны отмечали, что интерес к машине проявили многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия.

Минобороны сообщало, что на параде Победы в этом году помимо боевых машин поддержки танков «Терминатор» публике также покажут ЗРК «Тор-М2» и защищенные автомобили «Тайфун-К». В состав механизированного расчета Росгвардии будут включены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль».