Правительство России ушло в отставку

Российское правительство подало в отставку. О сложении полномочий премьер-министр и члены правительства объявили после церемонии инаугурации Владимира Путина.

Уйти в отставку правительство, в соответствии с законами РФ, обязано после вступления в должность нового президента.

В ближайшее время Путин должен объявить кандидатуру нового главы правительства, а Госдума — утвердить его. Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты парламента готовы рассмотреть кандидатуру премьера на заседании 8 мая.

Правительство, ушедшее в отставку 7 мая, стало 16-м в новейшей истории России, отмечает ТАСС. Дольше всех на посту премьер-министра находился Дмитрий Медведев.