Украина разработала план по борьбе с агрессией РФ в Крыму

В плане будут предусмотрены вопросы противодействия нарушениям России в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в аннексированном Крыму.

Украина разработала проект плана о неотложных мерах по противодействию российской агрессии в аннексированном Крыму, его планируют утвердить и обнародовать в июне 2018 года. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает в понедельник, 7 мая, Обозреватель.

«Этот план разработан представительством президента Украины в АРК (Автономной Республике Крым) и будет утвержден и обнародован в ближайшее время, скорее всего в июне», - анонсировал он.

При этом Бабин подчеркнул, что после утверждения плана и определения алгоритмов его реализации в постпредстве начнут работу над проектом Стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения.

Он также сообщил, что в плане будут предусмотрены вопросы противодействия нарушениям России в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму.