В РФ назвали количество ресурсов, пострадавших из-за блокировки Telegram

Всего на горячую линию ведомства поступило 1,3 тысяч обращений о нарушении работы онлайн-ресурсов, сообщили в Роскомнадзоре.

В связи с блокировкой мессенджера Telegram в России пострадали около 400 интернет-ресурсов. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, пишет Интерфакс.

По данным ведомства, на горячую линию ведомства поступило 1300 обращений о нарушении работы интернет-ресурсов в связи с блокировкой.

«Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1300 обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность.

«Совместно с РОЦИТ (Региональным общественным центром интернет-технологий) проводится работа с компаниями, которые пострадали в связи с противодействием Telegramи ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда», - уточнили в пресс-службе.