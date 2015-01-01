Bellingcat назвала имена российских военных, причастных к обстрелу мирных жителей в Мариуполе

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила, что артиллерийский удар по Мариуполю 24 января 2015 года, в результате которого погибли не менее 30 мирных жителей, был осуществлен с подконтрольной России территории. СБУ тем временем объявила о прямой причастности российских военных к обстрелу жилых домов украинского города.

По информации международных экспертов, за день до обстрела из России на Украину были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО). Рано утром 24 января 2015 года батареи были развернуты рядом с селом Безымянное с целью обстрелов Мариуполя и его окрестностей, а впоследствии были возвращены в Россию.

«Bellingcat удалось установить, что обстрел происходил под руководством и надзором действующих российских военнослужащих. Команда Bellingcat установила личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двоих полковников и троих подполковников, принимавших непосредственное участие в этой операции», - заявили специалисты.

В ходе анализа событий 23 и 24 января 2015 года Bellingcat также удалось идентифицировать двоих российских генералов, принимавших участие в отборе и назначении российских артиллерийских специалистов на руководящие посты на востоке Украины.

В списке Bellingcat значатся следующие российские офицеры, осуществлявшие командование батарей РСЗО на различных уровнях в день обстрела или дававшие указания из другого района на востоке Украины: генерал-майор Степан Ярощук, Александр Цаплюк (позывной Горец), Александр Муратов, Максим Власов (Югра), Сергей Юрченко (Воронеж), Александр Грунчев (Терек), полковник Олег Кувшинов, генерал-майор Дмитрий Клименко, полковник Сергей Лисай, Александр Евтоди (Пепел), Граир Егиазарян (Шрам).

Глава СБУ: «Приказ об обстреле Мариуполя был отдан высшим руководством России»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе брифингаобнародовал материалы расследования, доказывающие непосредственное участие российских военных в обстрелах микрорайона Восточный в Мариуполе 24 января 2015 года.

«Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и доказано, что этот террористический акт осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ», - сообщил Грицак.

Следователи СБУ установили непосредственное участие в обстрелах подразделений 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманская мотострелковая бригада).

«Благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать пересечение российскими подразделениями российско-украинской границы и путь на позиции террористов, с которых осуществлялся обстрел Мариуполя», - продолжил глава СБУ.

По его словам, с территории РФ операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Степан Ярощук. В Донецке командовал полковник ВС РФ Александр Цаплюк. Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов.

«Два дивизиона реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава ВС РФ осуществили более 120 выстрелов по мирному городу неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами С-21ОФ. После получения информации о выезде на участок миссии ОБСЕ российские военнослужащие начали трусливо заметать следы преступления и прятать технику для последующего возврата в РФ», - отметил Грицак

«Сейчас 11 военнослужащим ВС РФ, а также их пособникам из числа боевиков террористической организации «ДНР», причастным к преступным обстрелов, сообщается о подозрении в совершении теракта и ведении агрессивных военных действий. Понятно, что санкции на осуществление этого террористического акта принимались высшим политическим и военным руководством России», - резюмировал глава СБУ.

Восточные окраины Мариуполя подверглись артиллерийскому обстрелу 24 января 2015 года. В результате атаки на город погибли 30 человек. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что обстрел производится с территории, занятой сепаратистами.

Спустя 10 дней Валентин Наливайченко, который на тот момент занимал должность главы Службы безопасности Украины, заявил, что за обстрелом Мариуполя стоят «российские военнослужащие». По его словам, силам СБУ удалось уничтожить нападавших. Операция по ликвидации противника была завершена вблизи поселка Безымянное Новоазовского района, добавил он.

Наливайченко тогда подчеркнул, что в ходе третьего этапа операции под Мариуполем были убиты 11 человек: «российский офицер», который непосредственно управлял артиллерией, и десять его сообщников - по мнению властей Украины, это тоже российские военнослужащие. По словам Наливайченко, они находились на территории, на которой задержать их не представлялось возможным.

Глава СБУ напомнил, что на первом этапе операции были задержаны корректировщики огня в самом Мариуполе, на второй стадии задержаны их сообщники. «Чтобы больше такого не случалось с российскими военными, мы обращаемся к ним с тем, чтобы они не принимали участия в терактах против мирного населения нашего государства», - призвал Наливайченко.



