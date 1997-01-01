Прага отказывается считать анализ «Новичка» в Чехии его производством

По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, специальный химический анализ вещества А-230 нельзя рассматривать как его производство. Соответствующие исследовательские работы проводились в целях «защиты армии и населения».

Признав в очередной раз, что в Чехии был проведен специальный химический анализ вещества А-230 класса "Новичок", правительство в Праге утверждает, что эти работы нельзя считать производством. "В Чехии никогда не производилось, разрабатывалось или хранилось вещество типа "Новичок", - заявил в понедельник, 7 мая, премьер-министр Андрей Бабиш в эфире Чешского телевидения.

По словам главы кабинета министров, анализ нервно-паралитического вещества проводился в рамках исследовательской программы в целях «защиты армии и населения».

Президент раскрыл секретную программу

3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране в рамках исследований производилось вещество A-230. В правительстве страны на это указали, что прав и глава государства, который на основании закона 1997 года о запрете химического оружия рассматривает как производство любую химическую реакцию.

Веществом типа «Новичок» были в начале марта в английском Солсбери отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Праги, при отравлении использовалась другая разновидность яда - А-234. Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей Россию, Москва же отрицает всякую причастность к инциденту, указывая, что в число «наиболее вероятных» источников происхождения «Новичка» входят Великобритания, Чехия, Словакия и Швеция.