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В Сирии разбился российский вертолет Ка-52

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: RIA Novosti/Scanpix

В результате катастрофы погибли оба пилота. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Над восточными районами Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

В заявлении российского оборонного ведомства указано, что по предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

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