В Сирии разбился российский вертолет Ка-52

В результате катастрофы погибли оба пилота. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Над восточными районами Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

В заявлении российского оборонного ведомства указано, что по предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.