В Конгрессе США намерены усилить санкции против РФ

Члены Конгресса продолжат искать любые возможности для введения ограничений против России, в том числе в законопроектах об ассигнованиях.

онгресс США намерен усилить санкции и другие ограничения против России, чтобы заставить ее прекратить агрессию против суверенных государств. Для этого в распоряжении Конгресса есть достаточно средств. Об этом в интервью Укринформузаявил американский сенатор-демократ Бен Кардин.

«Конгресс уже принял закон с очень мощным режимом санкций», - подчеркнул законодатель, имея в виду закон CAATSA (Акт противодействия противникам Америки через санкции).

«Я думаю, вы увидите, что мы продолжим осуществлять контроль над реализацией (закона – ред.) со своей стороны, ставить вопрос, как мы делали во время слушаний Помпео – я думаю, это было полезным», - отметил Кардин.

Он также подчеркнул, что члены Конгресса продолжат искать любые возможности для введения ограничений против РФ, в том числе в законопроектах об ассигнованиях.

Сенатор раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома из-за реализации не всех инструментов давления на Россию, в том числе предусмотренных законом CAATSA. В этой связи он подчеркнул, что Конгресс может много чего сделать, «чтобы увеличить возможности для применения санкций против РФ».

В то же время, Кардин подчеркнул, что Соединенные Штаты вводят санкции не для того, чтобы причинить боль" России.

«Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет», - отметил американский сенатор.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России следует усиливать.