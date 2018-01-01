Adidas удалил с сайтов продукцию с советской символикой

Компания убрала фото одежды с изображением герба Советского Союза и надписью USSR на своих официальных ресурсах.

Немецкая компания Adidas убрала с сайтов новую коллекцию одежды с надписью USSR и гербом СССР, которая вызвала возмущение в Украине и у некоторых европейских политиков.

Теперь на сайтах Adidas осталась лишь одежда с российской символикой.

Напомним, ранее компания представила серию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписью USSR, приурочив ее к Чемпионату мира по футболу. Новая линейка вызвала волну критики. В частности, МИД Литвы заявило, что Adidas болеет «империалистической ностальгией».

Также многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение представленной продукции бренда.