Adidas удалил с сайтов продукцию с советской символикой

Немецкая компания Adidas убрала с сайтов новую коллекцию одежды с надписью USSR и гербом СССР, которая вызвала возмущение в Украине и у некоторых европейских политиков.

Теперь на сайтах Adidas осталась лишь одежда с российской символикой.

Напомним, ранее компания представила серию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписью USSR, приурочив ее к Чемпионату мира по футболу. Новая линейка вызвала волну критики. В частности, МИД Литвы заявило, что Adidas болеет «империалистической ностальгией».

Также многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение представленной продукции бренда.

Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas.



The occupation regime of the USSR killed a lot of people, including millions of Ukrainians.

I’l never buy @Adidas clothing.#neverbuyadidas #adidas pic.twitter.com/bO5jTgTSh7— Сергій Стерненко (@sternenko) 6 мая 2018 г.