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Генпрокурор Нью-Йорка подал в отставку из-за обвинений в насилии

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнaйдерман подал в отставку на фоне обвинений в насилии, сообщает Reuters.

Обвинения в адрес Шнайдермана от четырех женщин были опубликованы в журнале New Yorker. Прокурор был известен как активист, выступавший в защиту прав женщин, он использовал свои полномочия для судебного преследования продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.

«Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением и действиями на посту, однако они будут мешать мне эффективно руководить офисом в это критическое время», — говорится в заявлении Шнайдермана.

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