В США оценили последствия ядерного удара со стороны России

В США профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» рассчитал возможные потери американской стороны от ядерных ударов России. Об этом сообщает The National Interest.

Согласно его расчетам, в результате первого российского ядерного удара по территории США будет уничтожен 131 город. Кроме того,

пострадают 70 млн человек.

Кроениг также учитывал, что при этом Россия будет противодействовать ответным ударам американской стороны.

Отмечается, что при уничтожении контратакой США части российского ядерного арсенала второй дар по американской территории приведет к гибели 28 млн человек и уничтожению 12 городов. По мнению Кроенига, при ликвидации США своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет, число погибших из-за первого удара с российской стороны может достигнуть 82 млн.

Ранее сообщалось, что в исследовательском центре конгресса США опасаются, что при запуске обычных ракет по предполагаемому противнику российская и китайская стороны могут решить, что США использовали ядерные ракеты, и ответить аналогичным образом.